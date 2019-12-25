У пьяного жителя Кингисеппа силой отобрали крест и икону

Мужчина не смог пояснить, где и во сколько это произошло, так как находился в алкольном опьянении.

В Кингисеппе у выпившего мужчины отобрали крест и икону. Об этом стало известно Piter.tv.

По словам 50-летнего пострадавшего, ещё 15 октября неизвестный напал на него и отобрал крест, икону с изображением Николая Чудотворца, икону с ликом ангела-хранителя и мобильный телефон. Мужчина не смог пояснить, где и во сколько это произошло, так как находился в алкольном опьянении.

Возбуждено уголовное дело.

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Фото: Piter.tv