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В Петербурге задержали гражданина Таджикистана, уклонившегося от службы в армии
Сегодня, 9:00
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

В Петербурге задержали гражданина Таджикистана, уклонившегося от службы в армии

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Он находился в межгосударственном розыске.

В Петербурге задержали гражданина Таджикистана, который находился в межгосударственном розыске. Об этом стало известно Piter.tv.

Мужчину задержали 1 марта у дома 24 по улице Моисеенко, его разыскивали правоохранительные органы Таджикистана. Дело в том, что мужчина был признан призывной комиссией военного комиссариата годным к военной службе. На 23 марта 2020 года ему была выдана повестка о явке на точку сбора для прохождения военной службы. Однако он без причин и законных оснований в назначенную дату не явился и скрылся от правоохранительных органов.

Инициатору розыска сообщено о задержании подозреваемого.

Ранее сотрудники полиции на Балтийском вокзале задержали двух мужчин, находящихся в розыске.

Фото: Piter.tv

Теги: армия, таджикистан
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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