В Петербурге задержали гражданина Таджикистана, уклонившегося от службы в армии

Он находился в межгосударственном розыске.

В Петербурге задержали гражданина Таджикистана, который находился в межгосударственном розыске. Об этом стало известно Piter.tv.

Мужчину задержали 1 марта у дома 24 по улице Моисеенко, его разыскивали правоохранительные органы Таджикистана. Дело в том, что мужчина был признан призывной комиссией военного комиссариата годным к военной службе. На 23 марта 2020 года ему была выдана повестка о явке на точку сбора для прохождения военной службы. Однако он без причин и законных оснований в назначенную дату не явился и скрылся от правоохранительных органов.

Инициатору розыска сообщено о задержании подозреваемого.

Ранее сотрудники полиции на Балтийском вокзале задержали двух мужчин, находящихся в розыске.

Фото: Piter.tv