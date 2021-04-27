Сотрудники полиции задержали двух мужчин, находящихся в розыске, на Балтийском вокзале

Сотрудники передали информацию о злоумышленниках инициаторам розыска.

В понедельник, 21 февраля, в пресс-службе УТ МВД России по СЗФО сообщили Piter.tv, что сотрудники патрульно-постовой службы при отработке пассажиропотока на Балтийском вокзале выявили уроженца Архангельской области, который находится в федеральном розыске по месту прописки.

Известно, что 41-летний мужчина месяц скрывался от полиции. Его обвиняют в краже денег с банковского счета. Сейчас злоумышленник находится в изоляторе временного содержания.

Помимо этого был выявлен 35-летний гражданин одного из государств ближнего зарубежья, находящегося также в федеральном розыске. Известно, что три недели мужчина скрывался от полиции за кражу, в совершении которой его обвиняют на родине.

Фото: Piter.tv