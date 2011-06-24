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На проспекте Просвещения и Большой Конюшенной улице задержали дезертиров
Сегодня, 9:53
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На проспекте Просвещения и Большой Конюшенной улице задержали дезертиров

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Их передали представителям военного следствия.

В Петербурге полицейские задержали двух дезертиров. Их искали в Удмуртии и на севере страны, стало известно АН "Оперативное прикрытие". 

Вечером 23 марта около дома 64/1 по проспекту Просвещения поймали находившегося в розыске два дня 40-летнего жителя Удмуртии. Его обвиняют в самовольном оставлении места службы.

В тот же день на углу Невского проспекта и Большой Конюшенной улицы остановили 34-летнего уроженца Архангельской области. Мужчина был на свободе неделю, ему вменяют ч. 5 ст. 337 УК РФ. 

Дезертиров передали представителям военного следствия. 

Ранее мы рассказывали о том, что за сутки в Петербурге поймали уклониста и двух дезертиров. 

Фото: Piter.TV

Теги: дезертиры, невский проспект, проспект просвещения
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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