На проспекте Просвещения и Большой Конюшенной улице задержали дезертиров

Их передали представителям военного следствия.

В Петербурге полицейские задержали двух дезертиров. Их искали в Удмуртии и на севере страны, стало известно АН "Оперативное прикрытие".

Вечером 23 марта около дома 64/1 по проспекту Просвещения поймали находившегося в розыске два дня 40-летнего жителя Удмуртии. Его обвиняют в самовольном оставлении места службы.

В тот же день на углу Невского проспекта и Большой Конюшенной улицы остановили 34-летнего уроженца Архангельской области. Мужчина был на свободе неделю, ему вменяют ч. 5 ст. 337 УК РФ.

Дезертиров передали представителям военного следствия.

Ранее мы рассказывали о том, что за сутки в Петербурге поймали уклониста и двух дезертиров.

Фото: Piter.TV