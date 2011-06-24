На проспекте Просвещения и Большой Конюшенной улице задержали дезертиров

В Петербурге полицейские задержали двух дезертиров. Их искали в Удмуртии и на севере страны, стало известно АН "Оперативное прикрытие".
Вечером 23 марта около дома 64/1 по проспекту Просвещения поймали находившегося в розыске два дня 40-летнего жителя Удмуртии. Его обвиняют в самовольном оставлении места службы.
В тот же день на углу Невского проспекта и Большой Конюшенной улицы остановили 34-летнего уроженца Архангельской области. Мужчина был на свободе неделю, ему вменяют ч. 5 ст. 337 УК РФ.
Дезертиров передали представителям военного следствия.
Ранее мы рассказывали о том, что за сутки в Петербурге поймали уклониста и двух дезертиров.
Фото: Piter.TV
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