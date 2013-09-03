В Петербурге за прошлую неделю упали 7 деревьев

Также за прошедшую неделю специалисты собрали с петербургских дорог около 1600 тонн смета.

На прошлой неделе в результате не слишком сильных порывов на территориях зеленых насаждений Комитета по благоустройству упали 7 деревьев. Об этом сообщила пресс-служба комитета.

Надвигающиеся циклоны на прошлой неделе несколько раз провоцировали срабатывание тревожных протоколов и заставляли Комитет усиленно готовиться к очередному буйству стихии, однако на деле все ограничивалось дождичком и легким ветерком.

Также за прошедшую неделю специалисты собрали с петербургских дорог около 1600 тонн смета, вывезли 1,5 тыс. кубометров мусора. Для помывки дорог потратили 40 тысяч кубометров воды и 12 литров шампуня.

Фото: Комитет по благоустройству

В понедельник, 25 июля, на улицах Петербурга трудятся 844 дворника и 420 единиц техники дорожных предприятий. Вместе с ними на вахту заступили 1028 специалистов ручного труда и 254 единиц техники садово-парковых предприятий.

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП Санкт-Петербург