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Дерево придавило 4 машины в переулке Декабристов
Сегодня, 9:11
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Дерево придавило 4 машины в переулке Декабристов

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Ствол тополя не выдержал сильного ветра и надломился прямо у основания.

Порывы сильного ветра, которые бушевали в Петербурге накануне, 20 июля, принесли неприятности автомобилистам. У дома №20 по переулку Декабристов рухнул тополь, придавив сразу 4 иномарки. Об этом сообщили очевидцы в соцсетях.

По данным свидетелей, дерево надломилось у основания. Под ним оказались BMW, Honda, Lada и внедорожник неизвестной марки. По предварительным данным, машины пострадали незначительно.

Пользователи отметили, что рядом с местом происшествия расположен автосервис.

Ранее мы сообщили о том, что экскаватор ушёл под землю в Купчино.

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП Санкт-Петербург 

Теги: машину придавило дерево, переулок декабристов, происшествия, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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