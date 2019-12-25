Экскаватор ушёл под землю в Купчино

Водитель спецтехники не пострадал.

В среду, 20 июля, время проведения земляных работ в Купчино под землю угодил экскаватор. Об этом сообщили очевидцы в соцсетях.

Спецтехника провалилась в яму возле дома №50 по Белградской улице. Под правой гусеницей внезапно обвалился грунт. Несмотря на падение на довольно большое расстояние, водитель не пострадал. Сам экскаватор также не повреждён.

Добавим, что на участке проходят работы по замене инженерных коммуникаций.

Ранее мы сообщили о том, что в пожаре на Дачном проспекте пострадали 2 человека.

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП Санкт-Петербург (Антон Кунцман)