В пожаре на Дачном проспекте пострадали 2 человека

В результате происшествия выгорела обстановка в трёхкомнатной квартире.

Вечером среды, 20 июля, в Кировском районе Петербурга тушили трёхкомнатную квартиру в доме №8 к1 по Дачному проспекту. В результате пожара пострадали мужчина и женщина. Об этом сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС РФ.

Сигнал о возгорании поступил приблизительно в 20:11. В одной из комнат площадью 12 кв.м. выгорела обстановка на 5 кв.м. С пламенем боролись 12 пожарных и 3 единицы техники, в 20:33 огонь был локализован.

Отмечается, что пострадавшего гражданина госпитализировали. Женщина отказалась от помощи медиков. Обстоятельства произошедшего уточняются.

Ранее мы сообщили о том, что прокуратура контролирует установление обстоятельств пожара в доме на Ленинском проспекте.

Фото: Piter.TV