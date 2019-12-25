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В пожаре на Дачном проспекте пострадали 2 человека
Сегодня, 8:28
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В пожаре на Дачном проспекте пострадали 2 человека

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В результате происшествия выгорела обстановка в трёхкомнатной квартире.

Вечером среды, 20 июля, в Кировском районе Петербурга тушили трёхкомнатную квартиру в доме №8 к1 по Дачному проспекту. В результате пожара пострадали мужчина и женщина. Об этом сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС РФ. 

Сигнал о возгорании поступил приблизительно в 20:11. В одной из комнат площадью 12 кв.м. выгорела обстановка на 5 кв.м. С пламенем боролись  12 пожарных и 3 единицы техники, в 20:33 огонь был локализован. 

Отмечается, что пострадавшего гражданина госпитализировали. Женщина отказалась от помощи медиков. Обстоятельства произошедшего уточняются.

Ранее мы сообщили о том, что прокуратура контролирует установление обстоятельств пожара в доме на Ленинском проспекте.

Фото: Piter.TV

 

Теги: дачный проспект, пожар, происшествия, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Пожар,

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