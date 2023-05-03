Спрос на обогреватели в Петербурге вырос на 50%

Такие устройства "с рук" приобретали на 42% чаще, а новые – на 60%.

В Петербурге в сентябре продажи обогревателей выросли в 1,5 раза – на 50%. Об этом Piter.TV рассказали аналитики сервиса "Авито".

Такие устройства "с рук" приобретали на 42% чаще, а новые – на 60%. Наибольшая доля продаж (16%) приходится на электрические обогреватели. Их стоимость в среднем составляет 16 тыс. рублей. Второе место заняли масляные, их за последний месяц покупали чаще на 69%. Цена этих обогревателей варьируется от 1 до 2,5 тыс. рублей.

На третьем месте по спросу оказались газовые обогреватели (9%). Средняя их стоимость – 17 тыс. рублей, "с рук" продаются за 6 тыс. рублей. Следующими стали тепловентиляторы (7%), замыкают пятерку лидеров инфракрасные обогреватели (6%). Первые продают от 2,5 до 12 тыс. рублей, вторые – за 2,5-10 тыс. рублей.

Ранее на Piter.TV: в Петербурге средняя температура в сентябре составила более +19 градусов.

Фото: сервис "Авито"