В 2025 году в Петербурге патент для мигрантов вырастет до 6 тыс. рублей

В этом году авансовый платеж составляет 4,6 тыс. рублей.

В следующем году до 6 тыс. рублей вырастут авансовые платежи приезжих работников за патент в Петербурге. Об этом рассказал депутат городского парламента Андрей Рябоконь.

В рамках заседания бюджетно-финансового комитета 18 ноября пройдет обсуждение законопроекта "Об установлении коэффициента, отражающего региональные особенности рынка труда на территории Санкт-Петербурга". Им предлагается установить коэффициент 1,927525. Это обеспечит фиксированный авансовый платеж в 2025 году на территории Северной столицы в размере 6 тыс. рублей. Так, петербургский бюджет увеличится на более чем 11 млрд рублей.

В этом году авансовый платеж составляет 4,6 тыс. рублей.

Отдельно хотел бы отметить, что по результатам опроса, проведенного мной в Telegram, 80% петербуржцев высказались за запрещение работы мигрантов в городском общественном транспорте. Андрей Рябоконь, депутат петербургского парламента

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Фото: Piter.TV