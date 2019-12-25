Жительница Металлостроя незаконно зарегистрировала 176 иностранцев

Вскоре оперативники установили и двух подельников женщины.

В Петербурге задержаны подозреваемые в организации незаконной миграции. Жительница посёлка Металлострой зарегистрировала незаконно более 170 иностранцев.

В октябре 2024 года Следственным отделом ОМВД России по Колпинскому району было возбуждено уголовное дело по статье 322.1 УК РФ (организация незаконной миграции) в отношении 39-летней жительницы поселка Металлострой.

Подозреваемая совместно с подельниками регистрировала мигрантов по адресу своего проживания, а также в доме 144 по Советскому проспекту поселка Никольское Тосненского района Ленобласти. Всего было зарегистрировано 176 мигрантов. Цена данной "услуги" варьировалась от 7 до 10 тысяч рублей за человека.

Вскоре оперативники установили и двух подельников женщины. Один из них, 28-летний гражданин одной из стран ближнего зарубежья, был задержан полицейскими в Пулково. Второй, 36-летний ранее неоднократно судимый житель Колпино, уже содержится под стражей по ранее возбужденному уголовному делу за хулиганство в салоне автобуса в сентябре этого года.

Ранее в Петербурге пресекли деятельность ещё одной организованной группы по легализации мигрантов.

Фото: Piter.tv