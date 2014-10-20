В Петербурге пресечена деятельность организованной группы по легализации мигрантов

Особое внимание сотрудников УСБ привлекло возможное участие представителей органов внутренних дел Адмиралтейского района в данной схеме.

Сотрудники Управления собственной безопасности ГУ МВД России по Санкт-Петербургу выявили преступную схему по фиктивной регистрации мигрантов. Организованная группа, действовавшая в Адмиралтейском районе, на протяжении 2023 года помогала иностранцам легализоваться на территории города.

Оперативники установили, что владельцы хостела на набережной Обводного канала занимались массовой фиктивной регистрацией. На учет было поставлено около 1 000 мигрантов, четверть из которых также получили трудовые патенты на основании ложных сведений. За "регистрацию" каждый мигрант ежемесячно платил по 7 тысяч рублей.

Особое внимание сотрудников УСБ привлекло возможное участие представителей органов внутренних дел Адмиралтейского района в данной схеме. Сотрудники правоохранительных органов предположительно обеспечивали защиту канала нелегальной миграции, содействуя его функционированию. Для выяснения всех обстоятельств дела в рамках оперативных мероприятий в хостеле и административных зданиях были проведены обыски, что позволило собрать дополнительные доказательства.

Все материалы, собранные оперативниками, переданы следственным органам для дальнейшего расследования и процессуального решения.

Также в Василеостровском районе выявили факты организации нелегальной миграции.

Видео: МВД