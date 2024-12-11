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В Петербурге с начала марта выпало 62 % от месячной нормы осадков
Сегодня, 11:14
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

В Петербурге с начала марта выпало 62 % от месячной нормы осадков

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Сегодня снег с дождём продолжатся.

Вчерашний снег в Петербурге добавил 30% осадков от месячной нормы. Об этом в своем Telegram-канале рассказал главный городской синоптик Александр Колесов.

Так что перед подходом очередного атмосферного фронта в Санкт-Петербурге выпало уже 62 % от месячной нормы марта. А сегодня ещё ждём 5-7 мм осадков.

Александр Колесов, синоптик

В среду, 5 марта, пройдёт снег, преходящий в дождь, усиление юго-западного ветра до 7-12 м/с и повышение температуры воздуха до  +2…+4 градусов, но наиболее высока температура будет во второй половине дня.

Фото: Piter.tv

Теги: александр колесов, осадки
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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