В Петербурге с начала марта выпало 62 % от месячной нормы осадков

Сегодня снег с дождём продолжатся.

Вчерашний снег в Петербурге добавил 30% осадков от месячной нормы. Об этом в своем Telegram-канале рассказал главный городской синоптик Александр Колесов.

Так что перед подходом очередного атмосферного фронта в Санкт-Петербурге выпало уже 62 % от месячной нормы марта. А сегодня ещё ждём 5-7 мм осадков. Александр Колесов, синоптик

В среду, 5 марта, пройдёт снег, преходящий в дождь, усиление юго-западного ветра до 7-12 м/с и повышение температуры воздуха до +2…+4 градусов, но наиболее высока температура будет во второй половине дня.

Фото: Piter.tv