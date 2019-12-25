В Петербурге в 83 года умер профессор кафедры консерватории Владимир Максимков

Во вторник, 24 августа, на 84-м году жизни скончался заслуженный деятель искусств России, профессор кафедры хорового дирижирования Санкт-Петербургской консерватории Владимир Максимков. Информация о прощании будет опубликована позднее.
Владимир Максимков родился 14 апреля 1938 года в Ленобласти. По окончании консерватории его направили на работу в Архангельское музыкальное училище.
С 2002 года Владимир Максимков работал в Санкт-Петербургской консерватории.
Ранее скончался барабанщик The Rolling Stones Чарли Уоттс.
Фото: пресс-служба Санкт-Петербургской консерватории
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