В Петербурге в 83 года умер профессор кафедры консерватории Владимир Максимков

С 2002 года Владимир Максимков работал в Санкт-Петербургской консерватории.

Во вторник, 24 августа, на 84-м году жизни скончался заслуженный деятель искусств России, профессор кафедры хорового дирижирования Санкт-Петербургской консерватории Владимир Максимков. Информация о прощании будет опубликована позднее.

Владимир Максимков родился 14 апреля 1938 года в Ленобласти. По окончании консерватории его направили на работу в Архангельское музыкальное училище.

С 2002 года Владимир Максимков работал в Санкт-Петербургской консерватории.

Ранее скончался барабанщик The Rolling Stones Чарли Уоттс.

Фото: пресс-служба Санкт-Петербургской консерватории