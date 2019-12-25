В Петербурге рестораны и клубы могут работать ночью с 18 марта

Также снимается запрет на проведение по ночам досуговых и зрелищных х мероприятий.

С 18 марта в Петербурге снимается запрет на работу предприятий общепита в ночное время. Изменения в постановление внёс губернатор Александр Беглов. Об этом сообщила пресс-служба Смольного.

Также в ночное время смогут работать цирки, концертные залы, кинотеатры и другие объекты для развлечений и досуга.

Также снимается запрет на проведение по ночам досуговых и зрелищных х мероприятий.

Ранее в комздраве Петербурга объявили о завершении пятой волны ковида.

Фото: pexels