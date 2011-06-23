В городе увеличивается число зараженных ковидом.

В Петербурге растет заболеваемость гриппом и ОРВИ. За неделю число зараженных выросло почти на 60 процентов. Об этом сообщили в региональном Роспотребнадзоре.

Уже третью неделю в городе на Неве наблюдается превышение эпидпорога. Гриппом болеют около 10 процентов пациентов.

Сейчас в Северной столице привито около 62 процентов населения – это более трех млн горожан. На данный момент коллективный иммунитет создан.

Кроме того, в Петербурге растет заболеваемость ковидом. Город выделил 2,8 тыс. коек под зараженных коронавирусной инфекцией. Сейчас под медицинским наблюдением находятся около 43 тыс. пациентов. Свыше 40 тыс. человек лечатся дома, остальные получают медпомощь в стационаре.

Ранее на Piter.tv: в Роспотребнадзоре рассказали, как не заболеть ОРВИ.

Фото: Piter.tv