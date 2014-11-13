В Педиатрическом университете прооперировали подростка, рука которого попала в газонокосилку

Вмешательство продлилось более трёх часов, теперь мальчику предстоит длительная реабилитация.

Микрохирурги Педиатрического университета прооперировали ребёнка, рука которого попала в газонокосилку. Подробности сообщили в пресс-службе медицинского учреждения.

Несчастный случай произошёл в посёлке Зеркальный Выборгского района Ленинградской области. Там 15-летний мальчик серьёзно пострадал во время работы на дачном участке: рука подростка попала под вращающиеся лезвия газонокосилки. Это привело к травматической ампутации части фаланги среднего пальца и открытому перелому указательного пальца правой кисти.

В Рощинской межрегиональной больнице врачи обработали раны и наложили ребёнку повязку. После этого мальчика направили в клинику Педиатрического университета, где ему провели операцию.

Вмешательство продлилось более трёх часов, теперь мальчику предстоит длительная реабилитация.

Ранее в Педиатрическом университете спасли подростка из Череповца с пулей в животе.

Фото: pxhere