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В Педиатрическом университете прооперировали подростка, рука которого попала в газонокосилку
Сегодня, 15:38
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

В Педиатрическом университете прооперировали подростка, рука которого попала в газонокосилку

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Вмешательство продлилось более трёх часов, теперь мальчику предстоит длительная реабилитация.

Микрохирурги Педиатрического университета прооперировали ребёнка, рука которого попала в газонокосилку. Подробности сообщили в пресс-службе медицинского учреждения.

Несчастный случай произошёл в посёлке Зеркальный Выборгского района Ленинградской области. Там 15-летний мальчик серьёзно пострадал во время работы на дачном участке: рука подростка попала под вращающиеся лезвия газонокосилки. Это привело к травматической ампутации части фаланги среднего пальца и открытому перелому указательного пальца правой кисти.

В Рощинской межрегиональной больнице врачи обработали раны и наложили ребёнку повязку. После этого мальчика направили в клинику Педиатрического университета, где ему провели операцию.

Вмешательство продлилось более трёх часов, теперь мальчику предстоит длительная реабилитация.

Ранее в Педиатрическом университете спасли подростка из Череповца с пулей в животе.

Фото: pxhere

Теги: газонокосилка, операция, педиатрический университет
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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