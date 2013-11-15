  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Петербургские школьники отравились таблетками, которыми их угостила одноклассница
Сегодня, 13:41
179
nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Петербургские школьники отравились таблетками, которыми их угостила одноклассница

0 0

Пострадавшие дети находятся в больнице, а мать девочки, которая принесла в школу таблетки, привлекли к административной ответственности.

В Выборгском районе Петербурга двух школьников госпитализировали с острым отравлением. Мальчик 12 лет и девочка 11 лет были в тяжелом состоянии, учителя, вызвали им скорую помощь. Об этом стало известно Piter.TV.

Во вторник, 17 мая, детей госпитализировали с острым пероральным отравлением нейролептическими препаратами. Как выяснилось, в этот день 11-летняя одноклассница дала им таблетки, которые принесла из дома.

Пострадавшие дети находятся в больнице, а мать девочки, которая принесла в школу таблетки, привлекли к административной ответственности.

Ранее троих подростков госпитализировали после отравления газом из зажигалки.

Фото: Piter.tv

Теги: отравление, таблетки
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии