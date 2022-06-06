Вооруженный мужчина заставлял петербуржца извиниться перед девушкой

Неизвестный подошел к сборщику, после чего достал пистолет и направил его на оппонента.

В Приморском районе Петербурга произошел дорожный конфликт, переросший в угрозу оружием. Об этом пишет "Фонтанка".

Потерпевший обратился в полицию ночью 30 июня. По словам 34-летнего сборщика судостроительного завода, он прогуливался с приятелем и его детьми. Когда петербуржцы пытались перейти Арцеуловскую аллею, их едва не сбил серый автомобиль Kia Rio. В ответ на хамство заявитель ударил пластиковой бутылкой по крыше машины.

Спустя время компания встретила водителя иномарки, гулявшего с девушкой. Неизвестный подошел к сборщику, после чего достал пистолет и направил его на оппонента, потребовав извиниться перед девушкой.

Полицейские устанавливают обстоятельства произошедшего.

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Фото: Piter.TV