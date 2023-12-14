Росгвардейцы нашли в Петербурге пропавшего пенсионера. Мужчина потерял память

Кнопкой тревожной сигнализации воспользовался персонал техникума на проспекте Космонавтов.

Росгвардейцы передали медикам потерявшего память пенсионера и сообщили об этом его родственникам.

По информации пресс-службы ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти, днем 13 ноября сотрудники отдела вневедомственной охраны по Московскому району нашли 75-летнего мужчину. Он ушел из дома на улице Шелгунова в Невском районе.

Кнопкой тревожной сигнализации воспользовался персонал техникума на проспекте Космонавтов. Прибыв к объекту, росгвардейцы установили, что на проходной учреждения находится пожилой мужчина, страдающий расстройством. У пенсионера не получалось вспомнить, как его зовут, и где он живет.

Также стало известно, что петербуржец накануне ушел из дома и не вернулся. Об этом полицейским и сотрудникам организации, занимающейся поиском пропавших без вести людей, рассказал его внук.

Мужчину госпитализировали в больницу, туда же спустя время приехали его внук и представители поискового отряда.

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Фото: пресс-служба ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти