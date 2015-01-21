Вымогателей с улицы Шелгунова отправили в СИЗО

Злоумышленники напали на несовершеннолетнего и требовали у него 45 тыс рублей.

Суд Невского района Санкт-Петербурга вынес постановления о заключении под стражу трех фигурантов дела о похищении человека и вымогательстве. Об этом рассказали в Объединенной пресс-службе судов Северной столицы.

Согласно версии следствия, ночью 23 декабря трое злоумышленников, пребывая у дома №9/1 на улице Шелгунова, напали на несовершеннолетнего местного жителя и заставили его сесть в автомобиль. Похитители вывезли мальчика во двор дома №52 по улице Бабушкина и начали требовать с него 45 тыс рублей.

23.12.2024 фигуранты были задержаны в порядке ст.ст.91-92 УПК РФ. Против избрания меры пресечения в виде заключения под стражу возражали. Срок меры – 22.02.2025, каждому. Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга

Ранее мы рассказывали, что петербуржец, который ранее поджег своего знакомого на улице Седова, был отправлен в колонию на 12 лет.

Фото: Piter.TV