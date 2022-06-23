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Петербуржец, который поджег своего знакомого на улице Седова, отправлен в колонию на 12 лет
Сегодня, 16:24
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Петербуржец, который поджег своего знакомого на улице Седова, отправлен в колонию на 12 лет

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В результате произошло возгорание предметов одежды мужчины и участков тела, он погиб на месте.

Петербуржец признан виновным в убийстве, совершенном с особой жестокостью. Об этом сообщили в ГСУ СК РФ по городу 25 декабря. 

Следствие и суд установили, что фигурант в ночь на 16 сентября 2023 года, находясь в состоянии опьянения по месту жительства в квартире дома по улице Седова, в ходе конфликта облил своего знакомого легковоспламеняющейся жидкостью и поджег зажигалкой. В результате произошло возгорание предметов одежды мужчины и участков тела, он погиб на месте. 

Суд назначил злоумышленнику наказание в виде 12 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Также с него взыскали в пользу потерпевшей в качестве возмещения материального ущерба 84,2 тыс. рублей, а за нанесенный моральный вред – 1 млн рублей. 

Ранее мы рассказывали о том, что мигрант предстанет перед судом за покушение на своих соотечественников в квартире на Будапештской. 

Фото: Piter.TV 

Теги: поджог, убийство, улица седова
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Криминальные происшествия,

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