Житель Мурино поджег машину на Шелгунова из-за конфликта с ее владелицей

Огонь перекинулся на припаркованный рядом автомобиль Hyundai ix35.

Правоохранители Невского района задержали поджигателя автомобилей. Об этом рассказали в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

В полицию 27 марта поступила информация о том, что во дворе дома 41 по улице Шелгунова полыхает машина. Произошло возгорание задней части Kia Sorento, иномарка принадлежит 36-летней женщине. Огонь перекинулся на припаркованный рядом автомобиль Hyundai ix35 60-летней местной жительницы. В результате происшествия никто не пострадал. Было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленное повреждение или уничтожение имущества).

По подозрению в совершении этого преступления во 2-м Рабфаковском переулке поймали 34-летнего мужчину из Мурино. Ранее у него случился дорожный конфликт с владелицей Kia, поджогом он решил отомстить. Злоумышленника доставили в отдел для проведения процессуальных действий.

Ранее на Piter.TV: полиция задержала поджигателя электросамокатов на Ударников.

Фото: Piter.TV