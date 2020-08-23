В Петербурге водителя лишили прав из-за светодиода в цветах флага РФ

В протоколе петербуржец написал, что таким образом выражал любовь к родине.

Петербургского водителя лишили прав из-за светодиодной балки бело-сине-красного цвета на автомобиле. Об этом сообщила руководитель объединенной пресс-службы городских судов Дарья Лебедева 29 октября.

Мужчина ночью 28 сентября ехал на своей машине Haval по улице Сперанского. При движении он использовал устройство для подачи специальных световых сигналов без соответствующего разрешения. Светодиод в цветах флага РФ был установлен в салоне транспортного средства на лобовом стекле с помощью присосок.

В протоколе петербуржец написал, что таким образом выражал любовь к родине. В суд он не явился.

Мировой судья судебного участка №156 Северной столицы признала водителя виновным по ч. 5 ст. 12.5 КоАП РФ и лишила его прав на 1,5 года, конфисковав световой прибор.

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Видео: Telegram / ЛЕБЕДИНОЕ озеро