Суд лишил Юлию Началову водительских прав на 1,5 года

Мировой суд на 1,5 года лишил прав на управление транспортными средствами певицу Юлию Началову за отказ пройти медицинское освидетельствование на наличие алкоголя.

По данным ГИБДД, ночью 8 декабря 2017 года ДПС остановили на западе Москвы автомобиль "Лексус", который привлек внимание инспекторов странным движением. Сотрудники заподозрили, что водитель пьян. Когда автомобиль остановился, за рулем была певица Юлия Началова (настоящее имя Алдонина Юлия). Юлия Началова в присутствии понятых отказалась пройти медицинское освидетельствование на наличие алкоголя на месте, и в медицинском учреждении. За это правонарушение максимально возможное наказание 2 года лишение прав на управление автомобилем и 30 тысяч рублей штрафа.

Сегодня, 9 февраля, стало известно, что Мировой суд города Москвы лишил Юлию Началову прав на 1,5 года.

Алдонина Ю.В. признана виновной по части 1 статьи 12.26 КоАП РФ и лишена права управлять транспортным средством сроком на один год шесть месяцев. Также ей назначен штраф в 30 тысяч рублей. пресс-секретарь Дорогомиловского суда Евгения Горохова

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