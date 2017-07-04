Петербуржца будут судить за надругательство над флагом России

Ему грозит лишение свободы на срок до одного года.

В воскресенье, 23 августа, стало известно о том, что на петербуржца завели дело за выброшенный в урну флаг России. Об этом сообщает АН "Оперативное прикрытие".

Инцидент произошел 22 августа утром у дома 75 по Тамбовской улице. Очевидцы сообщили правоохранителям, что неизвестный мужчина бросил в урну Государственный флаг Российской Федерации. Однако приехавший на место происшествия наряд полиции флага в урне не обнаружил. Выяснилось, что знамя успел достать из мусорки представитель жилкомсервиса.

Позже по подозрению в совершенном преступлении был задержан 35-летний петербуржец. Отмечается, что ему грозит лишение свободы на срок до одного года.

Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге анонимные "минёры" атаковали более 300 магазинов, больниц и парков.

Фото:pixabay