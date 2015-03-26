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На Ультрамариновой улице мотоциклист сбил мужчину-пешехода

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В результате ДТП пострадали оба.

Правоохранителями проводится проверка по факту аварии с наездом мотоцикла на пешехода на Ультрамариновой улице. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти. 

Утром 11 сентября около дома 34к4 по Ультрамариновой улице в Невском районе 41-летний байкер сбил 33-летнего мужчину, который переходил дорогу вне зоны пешеходного перехода. 

В результате ДТП пешехода госпитализировали в тяжелом состоянии, а мотоциклиста – в состоянии средней степени тяжести. 

Ранее водитель "КамАЗа" сбил курьера в Приморском районе. 

Видео: пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти 

Теги: мотоциклист сбил пешехода, ультрамариновая улица
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости СПб,

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