  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В Петербурге мигрант напал на военного
Сегодня, 9:43
180
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

В Петербурге мигрант напал на военного

0 0

Инцидентом заинтересовался председатель СК РФ.

Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил организовать проверку по информации о нападении мигранта на военного в Петербурге. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства 14 октября. 

В социальных медиа сообщается, что, предположительно, в городе на Неве иностранец избил человека в военной форме. 

Председателем СК России дано поручение и. о. руководителя ГСУ по Санкт-Петербургу Бобкову О. В. организовать по данному факту доследственную проверку.

Пресс-служба СК РФ 

Ранее в Кронштадте мужчина обстрелял и избил машину назло бывшей. Подозреваемый задержан, возбуждено уголовное дело. 

Фото: Piter.TV 

Теги: александр бастрыкин, нападение на военного
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии