В Петербурге мигрант напал на военного

Инцидентом заинтересовался председатель СК РФ.

Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил организовать проверку по информации о нападении мигранта на военного в Петербурге. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства 14 октября.

В социальных медиа сообщается, что, предположительно, в городе на Неве иностранец избил человека в военной форме.

Председателем СК России дано поручение и. о. руководителя ГСУ по Санкт-Петербургу Бобкову О. В. организовать по данному факту доследственную проверку. Пресс-служба СК РФ

Ранее в Кронштадте мужчина обстрелял и избил машину назло бывшей. Подозреваемый задержан, возбуждено уголовное дело.

Фото: Piter.TV