В Петербурге мигрант напал на военного

Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил организовать проверку по информации о нападении мигранта на военного в Петербурге. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства 14 октября.
В социальных медиа сообщается, что, предположительно, в городе на Неве иностранец избил человека в военной форме.
Председателем СК России дано поручение и. о. руководителя ГСУ по Санкт-Петербургу Бобкову О. В. организовать по данному факту доследственную проверку.
Пресс-служба СК РФ
Ранее в Кронштадте мужчина обстрелял и избил машину назло бывшей. Подозреваемый задержан, возбуждено уголовное дело.
Фото: Piter.TV
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