В Шувалово мужчина избил беременную супругу

У женщины произошел выкидыш.

В Шувалово мужчина накинулся на свою беременную жену. По информации Piter.tv, у пострадавшей произошел выкидыш.

Инцидент произошел накануне, 11 февраля, около 4 часов утра. В общей квартире на Береговой улице супруг поднял руку на женщину. Пострадавшая обратилась в больницу. У 34-летней жительницы города обнаружили ушиб мягких тканей головы и начавшийся выкидыш. Ее поместили в стационар.

По словам пациентки, телесные повреждения ей нанес муж. Однако писать на него заявление потерпевшая отказалась.

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