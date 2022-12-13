В Шушарах избили мужчину и отобрали более миллиона рублей

В Шушарах неизвестные избили мужчину и отобрали у него более миллиона рублей. Об этом стало известно Piter.tv.
В полицию обратился брат пострадавшего. Он рассказал, что инцидент произошел около двух часов дня 8 марта у дома по улице Вишерской.
Установлено, что двое неизвестных избили 30-летнего мужчину и похитили у него 1 200 000 рублей. пострадавшего госпитализировали в состоянии средней степени тяжести с ушибами, закрытой черепно-мозговой травмой и сотрясением головного мозга.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Ранее на Piter.tv: 15 лет назад петербуржец во время ссоры убил жену. Суд прекратил дело в связи с истечением срока давности.
Фото: Piter.tv
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