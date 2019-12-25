В РЖД отстранят от работы сотрудников, отказавшихся от вакцинации

Начиная с 15 июля таких работников будут отстранять от работы без сохранения заработной платы.

Компания "РЖД" распространила телеграмму за подписью замначальника ЦДИ (Центральная дирекция инфраструктуры) Дмитрия Берсенева (документ есть в распоряжении Piter.TV, его подлинность подтвердил источник в РЖД) об отстранении от работы тех, кто без основательных причин отказывается делать прививку от коронавируса. Начиная с 15 июля таких работников будут отстранять от работы без сохранения заработной платы.

При этом временно отказаться от вакцинации на данный момент могут те, кто переболел в 2021 году и имеет антитела. А те, кто болел в 2020-ом году, все равно должны вакцинироваться.

Что касается тех, кому прививка противопоказана по состоянию здоровья, подкрепить медицинский отвод придётся справкой из поликлиники.

Также в РЖД возобновили удаленную работу. Часть сотрудников будут переведены на дистанционный режим до 31 августа, сказано в телеграмме. Заявления должны быть поданы 24 июня.

Оперштаб: работодатели Москвы обязаны отстранять отказавшихся от вакцинации сотрудников.

Фото: Piter.TV