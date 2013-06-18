В Раздолье в озере утонул гражданин Камеруна

Также за выходные в Ленобласти утонули еще двое мужчин.

Три человека утонули в Ленобласти за выходные, один из них оказался гражданином Камеруна. Об этом Piter.TV узнал от источника в правоохранительных органах.

В полицию обратились очевидцы, которые рассказали, что в деревне Раздолье Приозерского района пропал афроамериканец. Он спрыгнул с тарзанки на озере Малые Лампушки и не всплыл. Спасти его не удалось, спасатели достали тело из воды. Погибшим оказался гражданин Камеруна.

В субботу в Кингисеппском районе мужчина заявил в полицию о пропаже знакомого, который купался в Сланцевских карьерах. Через некоторое время было обнаружено тело 53-летнего пропавшего. Еще один мужчина в возрасте около 50 лет не вернулся после купания в реке Копша 11 июля. Его тело всё еще ищут водолазы.

В субботу в Петербурге на Верхнем Суздальском озере утонул мужчина.

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