На Верхнем Суздальском озере утонул мужчина

Спасатели несколько часов искали купальщика на берегу и в воде. Найти его не удалось.

В субботу, 10 июля, в водоеме рядом с метро "Озерки" утонул петербуржец. Об этом Piter.tv сообщил источник в экстренных службах.

Мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, отправился на Верхнее Суздальское озеро купаться. Спустя два часа его вещи обнаружил на берегу отдыхающий. Он набрал родственницу пропавшего с оставленного возле воды телефона. Женщина вызвала сотрудников МЧС. Спасатели прочесали территорию и проверили дно, но исчезнувшего ныряльщика так и не нашли.

Ранее на Piter.tv сообщили, что пострадали восемь человек после столкновения лодки с опорой моста Кадырова.

Фото: pixabay