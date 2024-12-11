В Пушкине покупатель забрал 2 бутылки водки и угрожал продавцам пистолетом

Его оперативно задержали полицейские.

В Пушкине полицейские задержали пришедшего за водкой посетителя магазина, который вместо кошелька достал у кассы пистолет. Подробности сообщили в региональном МВД.

В полицию 2 февраля в 22:25 поступило сообщение о том, что в Пушкине в магазине на Павловском шоссе неизвестный украл бутылку водки, а когда его пытались задержать сотрудники магазина, стал угрожать им пистолетом.

Прибывшими полицейскими установлено, что мужчина украл две бутылки алкоголя и, проходя мимо кассы, достал из кармана куртки пневматический пистолет и начал им размахивать перед пытавшейся остановить его сотрудницей магазина. После этого мужчина скрылся.

Через пару часов у дома 8 по Артиллерийской улице в Пушкине по подозрению задержан 35-летний неработающий ранее судимый местный житель, у которого изъят пневматический пистолет. В отношении него составлен протокол по статье 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство). Мужчину поместили в спецприемник. Также возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 162 УК РФ (разбой).

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