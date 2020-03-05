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В Пушкине мужчина с пистолетом потребовал деньги у школьника
Сегодня, 8:50
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В Пушкине мужчина с пистолетом потребовал деньги у школьника

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Подросток снял две тысячи рублей в банкомате.

В Пушкине десятиклассник лишился двух тысяч рублей после нападения на него неизвестного мужчины. Об этом стало известно Piter.tv.

По словам 16-летнего школьника, 3 октября у дома 19/3 по Ростовской улице неизвестный под угрозой предмета, похожего на пистолет, потребовал от него 2 тысячи рублей, которые подросток снял в банкомате и передал их незнакомцу.

Вечером в этот же день по подозрению был задержан 25-летний неработающий житель Карелии. Возбуждено уголовное дело по статье "Разбой".

Ранее суд дал 1,5 года общего режима грабителю, ударившему пенсионерку.

Фото: Piter.tv.

Теги: город пушкин, разбой, школьник
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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