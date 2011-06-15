Аэропорт Пулково возобновил работу в штатном режиме

На запасные аэродромы "ушли" четыре самолёта, выполнявших рейсы в Петербург.

Все ограничения на прием и выпуск воздушных судов в петербургском аэропорту Пулково сняты, сообщает Росавиация. Также открыты воздушные трассы в Калининград и обратно. В ведомстве пояснили, что ограничения вводились исключительно для обеспечения безопасности полетов. За время действия ограничений четыре рейса, следовавших в Санкт-Петербург, были перенаправлены на запасные аэродромы.

Как сообщили в пресс-службе управляющей компании "Воздушные Ворота Северной Столицы", первый рейс после возобновления работы - HH 742 в Самарканд - вылетел в 10:03 по московскому времени. Однако к 10:50 мск около 20 рейсов все еще оставались задержанными. В аэропорту отметили, что все службы работают в усиленном режиме, чтобы минимизировать последствия перебоев и выполнить суточный план полетов. Пассажирам рекомендуют уточнять актуальную информацию о своих рейсах у авиаперевозчиков или на официальном сайте аэропорта.

Ранее Piter.TV сообщал, что самолет из Петербурга в Москву 40 минут кружил в небе из-за пробок.

Фото: Piter.TV