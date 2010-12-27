На Комендантском проспекте из окна шестого этажа выпал подросток

Он находится в тяжелом состоянии в больнице.

Полицейские Приморского района устанавливают причины падения из окна шестого этажа подростка. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

В полицию Приморского района 28 октября 2019 года поступило сообщение от гражданки 1977 года рождения, о том, что ее 16-летний сын выпал из окна 6 этажа квартиры, которая находится на Комендантском проспекте.

Подростка в тяжелом состоянии госпитализировали в медицинское учреждение. По факту случившегося проводится проверка.

Ранее в Приморском районе с 24-го этажа выпал мужчина.

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