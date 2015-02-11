Петербург украсят почти 7 тысяч срезок ели

Ели, которые размещают в вазонах, росли на противопожарных полосах и в зоне линий электропередачи. Во время расчистки этих территорий они удаляются.

Для создания новогоднего настроения садовники Комитета по благоустройству сменили наполнение цветочных вазонов на улицах Петербурга. С весны до поздней осени в вазоны были высажены цветы, теперь в них находятся зимние композиции из елей. Об этом сообщила пресс-служба Комитета.

Ели, которые размещают в вазонах, росли на противопожарных полосах и в зоне линий электропередачи. Во время расчистки этих территорий они удаляются. Всего в предновогоднее время улицы Петербурга украсят почти 7 тысяч срезок ели.

Специалисты оформляют вазоны на главных площадях и магистралях, в парках и скверах города. Всего хвойные композиции будут размещены на 63 адресах.

Также на новогоднее оформление Петербурга выделено 480 млн рублей.

Фото: Piter.tv (архив)