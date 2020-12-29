В пожаре в жилом доме на Тореза пострадал мужчина

Жильца госпитализировали в состоянии клинической смерти.

Около трех часов дня в среду, 13 января, в доме №26 по проспекту Тореза вспыхнула квартира на третьем этаже. Об этом Piter.TV сообщил источник в экстренных службах.

Известно, что огонь охватил коридор и кухню общей площадью 10 квадратных метров. Пожарные справились с пламенем, забравшись в квартиру со двора с помощью лестницы. Из вышележащих квартир эвакуировали 10 человек, а из самой пострадавшей однушки вытащили серьезно пострадавшего мужчину. Отмечается, что 46-летнего петербуржца в состоянии клинической смерти откачивали медики скорой помощи, но в итоге мужчину, не пришедшего в сознание, госпитализировали. Источник сообщил также о найденном после пожара трупе, однако более подробной информации об этом пока не появлялось.

Также мы писали, что на Перевозной улице мигрант избил и ограбил повара, возвращавшегося с работы домой.

Видео: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург, Данила Мильченко