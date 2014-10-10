В поселке Понтонный в подъезде обнаружили труп 17-летнего

На месте изъяли четыре полимерных пакетика с веществом светлого цвета.

В подъезде дома в поселке Понтонный был найден труп несовершеннолетнего. Об этом стало известно Piter.tv.

Сообщение о найденном трупе поступило в полицию от службы "03". По прибытии на месте был найден труп 17-летнего студента 2 курса.

Труп направлен в морг для установления причины смерти. Изъято: четыре полимерных пакетика с веществом светлого цвета (направлены на исследование), мобильный телефон, проездные документы.

Ранее в квартире на Асафьева обнаружили труп трехмесячной девочки.

Фото: Piter.tv