Смольный сократит количество мест для торговых киосков

Городские власти убрали из схемы размещения торговых точек 1800 адресов.

В Администрации Санкт-Петербурга исключили из схемы размещения нестационарных торговых объектов (НТО) около 1800 мест. Об этом рассказывает "Фонтанка".

Планы Смольного по части сокращения НТО стали известны из письма уполномоченному по защите прав предпринимателей Валерия Калугина руководителю РОО "Содействие малому бизнесу" Янины Тихоновой-Гришиной.

В Комитете по промышленной политике Северной столицы сокращение адресов для киосков объяснили тем, что у властей с владельцами НТО в последнее время возникало много недопониманий и что изменения в схеме размещения киjсков закономерны.

Схема – живой организм. Мы проводим оптимизацию. Александр Ситов, врио Председателя Комитета по промышленной политике Санкт-Петербурга

Ранее стало известно, в каких районах Петербурга подешевело съемное жилье.

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