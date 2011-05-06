В Петербурге вакцинацию прошли еще 19 тыс. жителей

Первый компонент вакцины получили более 4 тыс. человек.

За последние 24 часа в Петербурге прошли вакцинацию более 19 тыс. горожан. Об этом сообщили в оперативном штабе в воскресенье, 26 декабря.

Известно, что впервые прививку сделали 4 027 жителей Северной столицы. Еще 15 372 человек получили второй компонент вакцины.

Запас ампул препарата от коронавируса на сегодняшний день составляет 968 тыс. доз. В городе работают 190 пунктов, в которых можно сделать прививку.

Главврач Боткинской больницы рассказал, как болеют коронавирусом привитые и непривитые пациенты. Он отметил, что прививка позволяет зараженным перенести инфекцию в легкой форме. По его данным, 10-11% пациентов стационара прошли вакцинацию.

Ранее на Piter.tv: за сутки в ковидные стационары Петербурга привезли почти 400 больных коронавирусом.

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