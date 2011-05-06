  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В Петербурге вакцинацию прошли еще 19 тыс. жителей
Сегодня, 19:43
242
mapero Добавить в Яндекс.Новости

В Петербурге вакцинацию прошли еще 19 тыс. жителей

0 0

Первый компонент вакцины получили более 4 тыс. человек.

За последние 24 часа в Петербурге прошли вакцинацию более 19 тыс. горожан. Об этом сообщили в оперативном штабе в воскресенье, 26 декабря. 

Известно, что впервые прививку сделали 4 027 жителей Северной столицы. Еще 15 372 человек получили второй компонент вакцины. 

Запас ампул препарата от коронавируса на сегодняшний день составляет 968 тыс. доз. В городе работают 190 пунктов, в которых можно сделать прививку. 

Главврач Боткинской больницы рассказал, как болеют коронавирусом привитые и непривитые пациенты. Он отметил, что прививка позволяет зараженным перенести инфекцию в легкой форме. По его данным, 10-11% пациентов стационара прошли вакцинацию. 

Ранее на Piter.tv: за сутки в ковидные стационары Петербурга привезли почти 400 больных коронавирусом.

Фото: Pexels

Теги: 112, вакцинация, оперативный штаб
Категории: Лента новостей, Коронавирус в Петербурге, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии