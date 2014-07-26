За сутки в ковидные стационары Петербурга привезли почти 400 больных коронавирусом

В больницах проходят лечение 5,9 тыс. петербуржцев.

В петербургские больницы за последние сутки привезли еще 323 пациента, у которых диагностировали коронавирус. Об этом сообщили в оперативном штабе в воскресенье, 26 декабря.

Сегодня в стационарах города получают лечение 5 974 зараженных. Они занимают 59% мест. Из 8 тыс. коек свободно лишь 41%. Известно, что почти 600 человек находятся в реанимации. Свыше 300 горожан подключили к ИВЛ.

Ранее на Piter.tv сообщили, что менее 2 тыс. петербуржцев заразились COVID-19 за последние 24 часа.

Фото: Piter.tv