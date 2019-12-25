Бывшего гендиректора института оптики Вавилова оштрафовали на сумму, которую он похитил

Также подсудимому дали условный срок.

Василеостровский районный суд Петербурга огласил приговор в отношении бывшего генерального директора АО "НПО Государственный оптический институт им. Вавилова" Сергея Щукина. Его признали виновным по статье "Присвоение или растрата". Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга.

В декабре 2015-го года Щукин провел открытый конкурс на работы, которые по факту уже были выполнены и оплачены в рамках договора. Он договорился с подрядчиком, что работы пройдут лишь номинально. Сумма "договора" составила 12 млн рублей. Люди, которые помогали ему вести документацию и перечислили похищенные средства на счета "транзитных" организаций для обналичивания средств, не знали, что они участвуют в мошеннической схеме. Таким образом, гендиректор украл 12 млн рублей и распорядился ими по собственному усмотрению.

Подсудимый вину не признал и утверждал, что деньги тратил на нужны Института. Суд назначил Щукину условный срок 5 лет и взыскал ту сумму, которая была похищена.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что бывшего инженера Ленинградской военно-морской базы арестовали по делу о растрате.

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