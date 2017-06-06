Бывшего инженера Ленинградской военно-морской базы арестовали по делу о растрате

Мужчину подозревают в присвоении 130 тонн дизельного топлива, принадлежащего Министерству обороны.

В понедельник, 29 марта, Кронштадтский районный суд арестовал старшего инженера отделения подготовки судов Ленинградской военно-морской базы Сергея Добкина, подозреваемого в присвоении 130 тонн дизельного топлива, принадлежащего Министерству обороны России.

Мужчину задержали на прошлой неделе с поличным: он пытался слить солярку из танкера в бензовоз без опознавательных знаков, а уже на следующий день уволился с военно-морской базы.

Специалиста обвиняют в преступлении, квалифицируемом по ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере). Следствие предполагает, что вместе с подельниками с 9 декабря по 22 марта он и еще несколько человек слили не менее 131 тонны топлива и передали третьим лицам. Следствие оценивает ущерб, нанесенный Министерству обороны России, в 3 млн руб.

Добкин пробудет под стажей до 25 мая.

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Фото: Piter.TV