В Петербурге экс-следователь за взятку в 4,5 млн рублей получила условный срок

Женщину освободили из-под стражи в зале суда немедленно.

В Петербурге суд вынес приговор в отношении бывшего старшего следователя по расследованию неочевидных преступлений по Фрунзенскому району. Об этом сообщила объединённая пресс-служба городских судов.

Суд установил, что следователь предложила двум подозреваемым, проходящим по делу о переводе денег с помощью подложных документов, освободить их от уголовной ответственности. За это она попросила 6 миллионов, позднее снизила цену до 4,5 миллионов рублей. Один из подозреваемых 19 октября 2020 года передал муляж указанной суммы следователю.

Суд приговорил бывшего следователя к лишению свободы сроком на 4 года условно. Женщину освободили из-под стражи в зале суда немедленно.

В начале ноября петербургского чиновника приговорили к условному сроку за покушение на получение взятки.

Фото: Piter.tv