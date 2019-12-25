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В период новогодних праздников в Петербурге изменится расписание электричек
Сегодня, 11:30
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

В период новогодних праздников в Петербурге изменится расписание электричек

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Изменения начнутся уже 30 декабря.

В связи с предстоящими новогодними и рождественскими праздниками устанавливается новый график движения пригородных поездов, курсирующих по территории Петербурга и Ленобласти. Об этом сообщила пресс-служба АО "СЗППК".

В четверг, 30 декабря 2021 года электрички будут ходить по графику пятницы. С 31 декабря 2021 года по 8 января 2022 года движение пригородных поездов будет осуществляться по графику субботы. А 9 декабря электрички будут ходить по графику воскресенья.

Подробно с расписанием движения можно ознакомиться на станциях и вокзалах и на сайте СЗППК.

Также в Петербурге с 1 января увеличится штраф за безбилетный проезд в электричках.

Фото: Piter.tv

Теги: сзппк, штрафы, электрички
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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