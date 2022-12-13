Мужчина из Парголово попал в ожоговую реанимацию, опрокинув на себя кастрюлю с кипятком

Он находится в тяжёлом состоянии.

В Парголово 30-летний мужчина получил серьёзные ожоги, опрокинув на себя кастрюлю с кипятком. Об этом стало известно Piter.tv.

Около десяти часов вечера 26 февраля из своей квартиры в Парголово в НИИ Джанелидзе поступил мужчина, который опрокинул на себя кастрюлю с кипятком. Он получил термические ожоги в области мошонки, верхней трети обеих бедер, ягодиц.

В тяжёлом состоянии он был помещен в ожоговую реанимацию.

Ранее на Piter.tv: 7-летняя петербурженка засунула палец в мясорубку.

Фото: pxhere.com