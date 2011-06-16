В общежитии на Гражданском проспекте украли кошелек с валютой

Полицией проводится проверка, приняты меры к установлению злоумышленников.

Полицией приняты меры к поиску злоумышленников, укравших кошелек в общежитии. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

В полицию вечером 24 сентября обратился 32-летний иностранец, проживающий в общежитие одного из политехнических вузов на Гражданском проспекте.

Мужчина рассказал, что обнаружил отсутствие своего черного кожаного кошелька, в котором находились денежные средства в разной иностранной валюте на общую сумму 41 342 рубля и его документы.

Полицией проводится проверка, приняты меры к установлению злоумышленников.

Также на выходных в Колпино у пенсионерки из забытой сумки вытащили 400 тысяч рублей.

Фото: Piter.tv