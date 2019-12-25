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В Колпино у пенсионерки из забытой сумки вытащили 400 тысяч рублей
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

В Колпино у пенсионерки из забытой сумки вытащили 400 тысяч рублей

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Пожилая женщина оставила сумку на скамейке.

В Колпинском районе Петербурга пенсионерка забыла сумку на скамейке, а по возвращении не нашла в ней 400 тысяч рублей. Подробности стали известны Piter.tv.

В Колпино 88-летняя пенсионерка утром 24 сентября во дворе дома 89 по улице Веры Слуцкой забыла на скамейке свою сумку. Вернувшись, женщина обнаружила отсутствие документов и 400 тысяч рублей.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее в Парголово неизвестные похитили из частного дома более 11 млн рублей.

Фото: Piter.TV

Теги: кража, пенсионерка
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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